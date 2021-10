Индия запретит одноразовые бутылки и соломинки

Индия запретит использование большинства предметов из одноразового пластика — пакетов, упаковок, бутылок и соломинок. Запрет вступит в силу 1 июля 2022 года, сообщает CNBC.

Экологи считают, что отказа от пластика недостаточно, и мера должна быть поддержана другими государственными инициативами. Как заявил представитель Института энергетики и ресурсов (Teri) Сунил Панди, необходимо увеличить количество собираемого и перерабатываемого пластика. По словам директора организации Foundation for Campaign Against Plastic Pollution Анупа Сривастава, в стране перерабатываются около 60 процентов пластиковых отходов, а оставшиеся 40 процентов, или 10,37 тысячи тонн, становятся источником загрязнения воздуха и воды.

По мнению экоактивистов, властям необходимо обратить внимание на регулирование использования альтернативных пластмасс, переработку и более эффективное управление сортировкой отходов. «Они должны укрепить свои системы на местах, чтобы обеспечить соблюдение требований во всей промышленности и среди различных заинтересованных сторон», — сказал независимый эксперт по обращению с отходами из Нью-Дели Свати Сингх Самбьял. В Индии действует жесткая программа по борьбе с загрязнением окружающей среды, и к 2030 году страна намерена сократить парниковые выбросы на 35 процентов.

За последнее столетие благодаря пластику произошел промышленный бум, поскольку этот материал прост в производстве, дешевле и легче других. По данным Организации Объединенных Наций (ООН), такая тенденция, как ожидается, сохранится в ближайшие десятилетия, вместе с тем страны пытаются справиться с количеством образовавшихся пластиковых отходов. Например, в России власти планируют ввести запрет на производство одноразовых товаров из пластика в 2024 году.