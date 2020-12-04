Индия вспомнила прошлое ради избавления от пластика

На железных дорогах в Индии решили вспомнить прошлое и снова начали подавать чай в глиняных станканчиках — кулхадах —ради избавления от пластиковых отходов. Как сообщает The Guardian, нововведение распространится на семи тысячах железнодорожных станций.

«Кулхады не только помогут сократить использование токсичного пластика и сохранить окружающую среду, но дадут работу и доход сотням тысяч гончаров», — уверен министр железных дорог Пиюш Гоял. Предполагается, что такая мера принесет доход по крайней мере двум миллионам гончаров. Кулхады лепят из глины, они абсолютно экологически чисты и не приносят вред окружающей среде, в отличие от пластиковых стаканчиков.

В Индии действует жесткая программа по борьбе с загрязнением окружающей среды, в частности, к 2030 году страна намерена сократить парниковые выбросы на 35 процентов.

С приходом пандемии в мире появилась еще одна угроза для экологии — использованные защитные маски. Мировой океан и побережья страдают от выброшенных человеком средств защиты. Еще одним угрожающим фактором стал рост онлайн-покупок из-за социального дистанцирования — товары, привозимые курьерскими службами, заворачивают в пластик, и упаковка часто выбрасывается без переработки.