Coldplay начнет по-новому использовать своих фанатов

Британская рок-группа Coldplay анонсировала концертный тур, в котором сделала акцент на борьбе с глобальной катастрофой. Музыканты пообещали сократить углеродный след от деятельности на 50 процентов по сравнению с выступлениями в 2016-2017 годах и использовать на своих шоу энергию из возобновляемых источников, пишет The Guardian.

Материалы по теме Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения? Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?

Электричество Coldplay будет извлекать по-новому — из движений фанатов. На танцполе будет кинетическое покрытие, способное преобразовывать соприкосновение с плиткой в энергию. Перед концертом на стадионах установят солнечные панели, и вся аппаратура будет запитана от альтернативных источников. Сцену возведут из экологически чистых материалов — бамбука и переработанной стали. Атрибуты шоу вроде светящихся браслетов и конфетти сделают из биоразлагаемых пластика и бумаги.

Маршрут музыканты построили с учетом потенциального углеродного следа — авиаперелеты свели к минимуму. Где без самолетов не обойтись, группа доплатит за экологичное биотопливо. Позаботившихся о природе поклонников организаторы концерта обещают поощрить — за выбор низкоуглеродного маршрута до места проведения шоу они получат скидку на продукцию на концертной площадке. Кроме того, Coldplay пообещали за каждый проданный билет посадить по дереву и начать отказываться от продажи воды в пластиковых бутылках.

Ранее о вреде для природы от шоу-бизнеса задумалась другая британская музыкальная группа. Massive Attack заказали исследование о вреде гастролей для окружающей среды и призвали звезд и организаторов концертов сократить воздействие на планету. Для этого, по мнению экспертов, необходимо больше полагаться на возобновляемые источники энергии, реже летать на самолетах и возить с собой меньше оборудования.