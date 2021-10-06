Google начал подсказывать безопасные для планеты маршруты

В рамках новой политики по защите окружающей среды интернет-гигант Google начнет подсказывать водителям безопасные для планеты маршруты. Через сервис Google Maps автомобилисты смогут проложить путь до нужной точки с наименьшим уровнем выбросов углекислого газа, пишет The Guardian.

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При определении потенциального углеродного следа учитываются рельеф дороги и загруженность. Если время в пути примерно одинаковое, навигатор по умолчанию выберет вариант с самым низким уровнем выбросов. В США новая функция начала работать 6 октября, а в Европе ее должны запустить в 2022 году.

По словам генерального директора Google Сундара Пичаи (Sundar Pichai), эта инициатива может сократить около миллиона ежегодных эмиссий парникового газа — равноценно выводу из эксплуатации 200 тысяч автомобилей на двигателях внутреннего сгорания.

Помимо предложения низкоуглеродных маршрутов Google начнет продвигать электрокары и гибриды. Теперь при поиске нового автомобиля пользователям будут чаще выпадать экологичные варианты, характеристики которых можно сравнить с традиционными моделями на ископаемом топливе.

Техногигант поможет сделать безопасными и другие виды путешествий. Например, в поисковике можно будет выбрать наименее вредный для планеты авиаперелет и изучить информацию об усилиях в борьбе с глобальным потеплением владельцами отелей. Алгоритмы интернет-покупок тоже изменятся — при поиске энергоемких устройств вроде посудомоечных машин или водонагревателей первыми появятся безопасные для природы варианты.

Глава Google признает, что изменение климата больше не является «отдаленной угрозой». В связи с этим компания обязалась к 2030 году перейти исключительно на низкоуглеродную энергию. На создание соответствующей цифровой инфраструктуры техногигант потратит 1,18 миллиарда долларов.