Гонки «Формулы-1» сделают безопасными для природы

Руководство гонок «Формула-1» заявило о новой стратегии в организации чемпионатов. Для заправки гоночных машин планируется использовать экологически чистое топливо, указано на официальном сайте соревнований.

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Организаторы кольцевых гонок пояснили, что к 2030 году планируется перейти на топливо с нулевым уровнем выбросов CO2 в окружающую среду. С 2022 года на «Формуле-1» будут использовать бензин E10, который на 90 процентов состоит из ископаемого топлива и на десять — из этанола.

«Возглавляя разработку современных экологически чистых видов топлива, "Формула-1" может сыграть свою роль в оказании огромного влияния на выбросы парниковых газов в мировом транспортном секторе», — заявили в пресс-службе. Как отмечает руководство чемпионата, указанный тип топлива будут использовать в двигателях внутреннего сгорания авто без специальной модификации, при этом сделают транспорт безопасным для природы. Изменения не отразятся на мощности машин.

Ранее в Минэкономразвития России признали отставание страны в переходе на электрокары. К 2030 году россияне, по планам чиновников, будут эксплуатировать 1,4 миллиона электромобилей, но на сентябрь 2021-го их насчитывалось всего около 11 тысяч.