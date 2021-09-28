В правительстве признали отставание России от глобального тренда

Министерство экономического развития России признало, что Россия существенно отстает от глобального тренда в переходе к электрокарам. Подобное заявление в пресс-службе ведомства сделали, комментируя «Ленте.ру» концепцию по развитию электрического автомобильного транспорта в стране, которую правительство представило в конце августа. Документ предполагает, что к 2030 году в стране будет более 1,4 миллиона электромобилей. По состоянию на конец прошлого года электрокаров в стране было всего около 11 тысяч.

«Прогноз в 1-1,4 миллиона электромобилей, на наш взгляд, с учетом существенного отставания России от мирового тренда является наиболее реалистичным», — отметили в пресс-службе Минэкономразвития. Однако в ведомстве подчеркнули, что при успешной реализации концепции на первом этапе — до 2024 года — планы могут быть и пересмотрены.

В ведомстве добавили, что акцент в концепции делается на развитии собственного производства. Комфортные условия для работы внутри России готовы создавать и иностранным концернам. «Только внутреннее производство даст возможность создавать дополнительные рабочие места как в отрасли электротранспорта, так и смежных отраслях, а также будет создавать стимулы для проведения масштабных инвестиций в исследования, разработки и новые технологии», — подчеркивают в ведомстве.

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Поддерживать же импорт с сохранением нулевой ставки пошлины на ввоз электрокаров в Минэкономразвития не планируют. Пошлину обнулили в мае прошлого года до конца 2021 года, с 2022 года при ввозе авто придется заплатить 15 процентов от его таможенной стоимости. Ведомство отмечает, что за время действия нулевой ставки в России стало гораздо больше подержанных электромобилей, в результате чего возникают риски для тех инвесторов, которые хотят наладить производство недорогих электрокаров внутри страны.

Для перехода на электроавто требуется также создать инфраструктуру зарядных станций. В правительстве предполагают, что к 2030 году в России появится более 140 тысяч зарядных портов. В Минэкономразвития поясняют, что акцент будет сделан на быстрых зарядных станциях. Они позволяют зарядить электромобиль более чем на половину за 10-15 минут. Размещать зарядки будут довольно плотно — в радиусе не более семи километров в городе и на расстоянии не более 100 километров на трассах.

Концепцию по развитию электротранспорта в России правительство представило в августе. План будет реализован в два этапа: с 2021-го по 2024 год и с 2025-го по 2030 год. На первом этапе страна собирается добиться объема производства в 25 тысяч электромобилей, а к 2030 году довести его до уровня 220 тысяч. Для поддержки спроса планируется ввести льготный лизинг и льготное кредитование, обеспечить льготы на оплату парковки. С 2024 года для государственных учреждений могут установить минимальную долю отечественных электрокаров в парке авто. Деньги на развитие сектора будут привлекаться из федерального и региональных бюджетов и внебюджетных источников.