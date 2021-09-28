Рокеры-наркоманы поставили под угрозу исчезающий вид угрей

Исчезающий вид угрей оказался под угрозой из-за посетителей рок-фестиваля Гластонбери. Рокеры-наркоманы справляли естественную нужду в месте проведения музыкального мероприятия и спровоцировали опасное загрязнение реки Уайтлэйк (River Whitelake) следами экстази, пишет The Guardian со ссылкой на исследование британских ученых.

Исследователи измерили уровень наркотиков в водоеме до, во время и после фестиваля Гластонбери в 2019 году, а также сравнили показатели выше и ниже по течению от площадки события. После мероприятия содержание наркотика оказалось достаточно высоким, чтобы поставить под вопрос безопасное существование водных обитателей, в том числе европейских угрей из Красной книги.

Концентрация метилендиоксиметамфетамина (МДМА, или экстази) сохранялась на катастрофическом уровне в течение нескольких недель — вниз по течению от фестиваля она была в 104 раза больше, чем выше по реке. Разница в концентрации кокаина (он считается менее вредным для рыб) была не столь высокой — внизу Уайтлэйк нашли в 40 раз больше следов наркотика. Для сравнения исследователи взяли пробы и из соседней реки Редлэйк (River Redlake), которая не соприкасается с отведенной под событие территорией, — там не было динамики в уровне наркотических веществ.

Один из авторов исследования Дэн Аберг с факультета естественных наук Университета Бангора утверждает, что загрязнение природы следами наркотических веществ происходит на каждом музыкальном фестивале, но не всегда вред от этого может быть очевидным. Мероприятие в Гластонбери опасно своей близостью к воде — наркотики из мочи посетителей не успевают разлагаться в почве, прежде чем попасть в реку.

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Один из организаторов фестиваля заявил о готовности к сотрудничеству с исследователями, чтобы разработать эффективные механизмы защиты окружающей среды от пагубного воздействия посетителей. В 2019 году на фестивале уже проводилась кампания «Не мочись на землю», которая призывала участников мероприятия пользоваться общественными туалетами — их стало значительно больше. Кроме того, организаторы планируют пресекать использование запрещенных наркотиков на площадке проведения Гластонбери. Для дополнительной очистки сточных вод ученые посоветовали искусственно высадить на берегу реки влаголюбивые растения — камыши, осоку и тростник.

Об опасности наркотиков для британских угрей исследователи впервые заговорили в 2018 году. Они выяснили, что содержание кокаина в воде делает рыб гиперактивными. В 2019 году уровень наркотика в лондонской Темзе превысил микрограмм на литр и поставил под угрозу существование и без того исчезающего вида.