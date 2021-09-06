Massive Attack призвала сделать шоу-бизнес безопасным для планеты

Британская трип-хоп группа Massive Attack забеспокоилась о вреде музыкальной индустрии для окружающей среды. Как пишет The Guardian, музыканты запросили отчет о пагубном воздействии шоу-бизнеса на планету, чтобы призвать правительство Великобритании регулировать вредные выбросы от концертных туров.
Манчестерский университет представил доклад, в котором смоделировал способы сокращения углеродного следа от музыкальной сферы. Исследователи предложили рок-звездам отказаться от частных самолетов и возить в туры меньше оборудования — так значительно уменьшатся выбросы углекислого газа от частых перемещений.
Massive Attack многие годы стараются сократить вред для окружающей среды от своей деятельности: используют энергию из возобновляемых источников, чаще арендуют оборудование и по возможности передвигаются на поезде, а не на самолете. Однако это пока не принесло ощутимых результатов. Роберт Дель Ная (он же «3D») из Massive Attack считает, что ожидать от музыкантов самостоятельного решения экологической проблемы — сравни ситуации, если бы компании, которые работают на ископаемом топливе, переложили ответственность на потребителей. Без обязательных для всех правил улучшить экологию не получится.
Дель Ная раскритиковал правительство за отсутствие контроля и поддержки музыкального бизнеса в борьбе с глобальным потеплением. Музыкант призвал разработать план по декарбонизации отрасли, которая приносит экономике страны более 4,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 464 миллиардов рублей) в год.
Авторы исследования надеются, что оно вкупе с регулированием со стороны властей станет катализатором к изменению музыкальной индустрии, и все больше артистов станут планировать концертную деятельность в соответствии с целями по выбросам.
В июне британское правительство обвинили в неэффективной борьбе с глобальным потеплением. Эксперты из Комитета по изменению климата уличили руководство страны в строительстве вредных для окружающей среды домов и недостаточной защите лесов.