Massive Attack призвала сделать шоу-бизнес безопасным для планеты

Британская трип-хоп группа Massive Attack забеспокоилась о вреде музыкальной индустрии для окружающей среды. Как пишет The Guardian, музыканты запросили отчет о пагубном воздействии шоу-бизнеса на планету, чтобы призвать правительство Великобритании регулировать вредные выбросы от концертных туров.

Манчестерский университет представил доклад, в котором смоделировал способы сокращения углеродного следа от музыкальной сферы. Исследователи предложили рок-звездам отказаться от частных самолетов и возить в туры меньше оборудования — так значительно уменьшатся выбросы углекислого газа от частых перемещений.

Материалы по теме Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения? Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?

Massive Attack многие годы стараются сократить вред для окружающей среды от своей деятельности: используют энергию из возобновляемых источников, чаще арендуют оборудование и по возможности передвигаются на поезде, а не на самолете. Однако это пока не принесло ощутимых результатов. Роберт Дель Ная (он же «3D») из Massive Attack считает, что ожидать от музыкантов самостоятельного решения экологической проблемы — сравни ситуации, если бы компании, которые работают на ископаемом топливе, переложили ответственность на потребителей. Без обязательных для всех правил улучшить экологию не получится.

Дель Ная раскритиковал правительство за отсутствие контроля и поддержки музыкального бизнеса в борьбе с глобальным потеплением. Музыкант призвал разработать план по декарбонизации отрасли, которая приносит экономике страны более 4,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 464 миллиардов рублей) в год.

Авторы исследования надеются, что оно вкупе с регулированием со стороны властей станет катализатором к изменению музыкальной индустрии, и все больше артистов станут планировать концертную деятельность в соответствии с целями по выбросам.

В июне британское правительство обвинили в неэффективной борьбе с глобальным потеплением. Эксперты из Комитета по изменению климата уличили руководство страны в строительстве вредных для окружающей среды домов и недостаточной защите лесов.