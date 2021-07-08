Ученые обнаружили у рыб зависимость от наркотиков

Чешские ученые обнаружили, что у рыб может возникать наркозависимость так же, как у людей. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

В исследовании отмечается, что в сточных водах имеются следы наркотиков, которые в результате попадают в реки и озера. Попав в окружающую среду, эти вещества могут влиять на дикую природу. Поэтому ученые решили провести эксперимент. Они создали два резервуара с водой, в которые поместили бурых форелей. В одной части емкости вода содержала метамфетамин с концентрацией, соответствующей уровню загрязнения в водоемах Чехии. Второй сосуд был наполнен чистой водой.

Спустя восемь дней ученые очистили воду от метамфетамина в экспериментальном резервуаре. Затем на протяжении десяти дней они наблюдали за поведением рыб. Выяснилось, что во время периода отмены форель, подвергшаяся воздействию метамфетамина, двигалась меньше. Исследователи интерпретировали это как признак тревоги или стресса — это типичные признаки отмены наркотиков у людей.

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Через десять дней рыб из обоих резервуаров поместили в один общий, вода в который поступала из двух емкостей: с чистой водой и с содержанием наркотиков. Рыбы, которые находились в экспериментальном резервуаре, предпочитали загрязненную воду. Кроме того, во время эксперимента ученые зафиксировали характерные увеличения и снижения концентрации наркотических веществ в их мозге, а также изменения в уровне активности нервной системы.

По словам ученых, зависимость рыб может передаваться по наследству в течение нескольких поколений, что может иметь долгосрочные последствия для экосистем. Также она влияет на естественное поведение рыб, снижая их шансы на размножение и выживание.

Ранее ученые обнаружили, что представители определенных профессий наиболее подвержены наркотической зависимости. Так, они пришли к выводу, что в группу риска входят врачи, юристы, строители и рабочие вредных производств, а также военнослужащие. Причиной этому специалисты назвали особые условия труда и связанный с профессией повышенный уровень стресса.