Рыбам-жабам стало трудно размножаться из-за шумных кораблей

Шумные корабли заглушают брачные крики самцов средиземноморских рыб-жаб и создают трудности для размножения этого вида. Об этом сообщает издание Vice.

Результаты исследования, опубликованные в научном журнале Journal of Experimental Biology, свидетельствуют о том, что морской транспорт создает помехи для передачи звуковых сигналов от самцов к самкам рыб-жаб, тем самым нарушая естественное течение их брачного периода.

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Чтобы оценить влияние людей на ход размножения рыб-жаб, группа ученых под руководством аспиранта Лиссабонского университета Даниэля Алвеса (Daniel Alves) изучала этот вид как в лабораторных условиях, так и в дикой природе в португальском устье реки Тежу.

Исследователи обнаружили, что шум кораблей существенно сокращает акустическое активное пространство и мешает передаче сигналов между рыбами. Это способно повлиять на успех размножения отдельных особей и их адаптированность к жизни.

Средиземноморские рыбы-жабы распространены в восточной части Атлантического океана, в том числе в Средиземном море. Они обладают продолговатым корпусом с огромной черепной коробкой и грудиной. Их глаза чрезвычайно малы и имеют голубоватый или розовый оттенок. Свое название рыбы-жабы получили из-за внешнего сходства с жабами.

Весной самцы этого вида начинают издавать брачный зов, напоминающий звук вибрирующего телефона. Для этого они 100 раз в секунду сжимают переднюю часть плавательного пузыря при помощи специальных мышц, Таким образом самцы пытаются привлечь самок и предупредить соперников о том, что нужно держаться подальше от их территории.

Ранее сообщалось, что долгие и шумные любовные игры ежей по ночам помешали людям спать. В Германии полиция десятки раз выезжала на вызовы местных жителей с жалобами на шумное спаривание.