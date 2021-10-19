Россияне раскрыли главные претензии к коммунальщикам

Лидерами среди основных причин недовольства россиян предоставляемыми услугами жилищной сферы стали жалобы на содержание и ремонт многоквартирного дома. Рейтинг главных поводов для споров с коммунальщиками и претензий по оказанию ими услуг раскрыли общественники «ЖКХ Контроль», пишет «Российская газета».

Специалисты организации подсчитали количество обращений от россиян в третьем квартале 2021 года по различным вопросам, связанным с ЖКХ. Доля таких обращений на горячую линию общественников по теме ремонта домов составила 14,5 процента. В аналогичном периоде 2020-го подобные обращения также лидировали в общем объеме жалоб с долей в 18,1 процента.

На втором месте оказались проблемы с начислением платы за ЖКХ (12,8 процента). Каждое шестое обращение было связано с общедомовыми расходами. Замыкают тройку претензии к управлению многоквартирным домом (11,4 процента). При этом директор «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов видит в данном факте положительную тенденцию, связывая недовольство россиян с наращиванием взаимодействия советов домов и управляющих компаний.

Россияне стали чаще интересоваться благоустройством дворов многоквартирных домов. Прирост обращений по указанной теме составил 2,6 процента в сравнении с третьим кварталом 2020 года. Немного спало недовольство в сфере капремонта домов, а вот проблемы с вывозом мусора поднялись в рейтинге жалоб с восьмого на седьмое место, уточнили эксперты.

Ранее жителям страны раскрыли популярные схемы обмана от лжекоммунальщиков. Собственникам квартир в многоквартирных домах предлагают установить новые приборы учета или провести их поверку, когда эта процедура не требуется. Настоящие коммунальщики предупреждают об обходе заранее и показывают удостоверения, напомнили юристы.