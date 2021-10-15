Россияне устроили разборки из-за письма с матом от коммунальщиков

В Екатеринбурге жители одной из многоэтажек столкнулись с необычной ситуацией при попытках смены управляющей компании. После отправки результатов голосования новыми коммунальщиками по электронной почте в старую УК им пришел матерный ответ. Подробностями разборок, которые россияне устроили из-за нецензурной переписки в сети, поделилось издание URA.RU.

Историю журналистам рассказали жители дома №20 по улице Раевского. Собственники удивились хамскому поведению работников управляющей компании «Полесье», от обслуживания которой ранее решили отказаться. «Жильцы бунтуют против управляющей компании. В итоге провели голосование и выбрали новую компанию "Набережная". И вот эта новая отправляет запрос в старую и получает письменный ответ, что может идти на три буквы», — рассказал один из жильцов.

Скрин переписки попал в общедомовой чат собственников жилья в многоквартирном доме. В письме указано, что письмо якобы направил бухгалтер компании. Главный инженер «Полесья» Игорь Пономарев рассказал журналистам, что ситуация похожа на взлом почты для того, чтобы «подставить их во всех смертных грехах», никто из сотрудников организации подобной переписки не вел.

Ранее россиянам раскрыли основные схемы обмана лжекоммунальщиков. Жителям многоквартирных домов предлагают замену приборов учета или их поверку в срок, когда фактически эта процедура не требуется. Настоящие коммунальщики предупреждают об обходе заранее и показывают удостоверения.