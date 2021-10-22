В России изменят порядок наказания производителей за мусор

Минприроды придется доработать проект закона о расширенной ответственности производителей (РОП) за мусор от производства товаров. В усилении ответственности бизнеса за утилизацию отходов заметили несколько противоречий действующему товарообороту и угрозы экономике, сообщили «Известия».

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Законопроект содержит нормативы, согласно которым производитель должен утилизировать 100 процентов упаковки, в случае несоблюдения этой меры им грозит наказание. Изменения, предлагаемые ведомством, сопряжены со стратегией страны по обращению с отходами и поручениями президента Владимира Путина по сокращению объема захоронения мусора на полигонах в два раза к 2030 году.

Согласно поправкам, с 1 января 2022 года компаниям, которые не согласились бы самостоятельно заниматься утилизацией, собирались назначать экосбор. При этом если предприятие заявило о плане переработать всю тару и не вышло на показатель в 100 процентов, то за оставшийся мусор ему бы пришлось платить в двойном размере. Также Минприроды предлагало ввести государственную информационную систему учета отходов, обязав бизнес регистрировать в ней свои товары под угрозой запрета на их реализацию с 2024 года.

Основная претензия к законопроекту со стороны Минпромторга заключалась в ограничении продажи в России товаров, которые не занесены в единую систему. В министерстве считают, что принятие нормы повлечет негативные последствия для экономики, в частности резкое сокращение товарооборота и сбои в логистике. В Минэкономразвития предложили отсрочить принятие закона на пару лет, чтобы исключить дефицит социально значимой продукции.

«В течение года документ активно обсуждался с бизнесом, представителями Торгово-промышленной палаты. Состоялось более 20 встреч, где выверялась каждая новелла законопроекта. Он внесен в правительство», — ответили на замечания в Минприроды. Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев добавил, что в законопроекте действительно отсутствует «эффективный инструмент по учету всех производителей, а также целевые показатели по утилизации отходов». В Минприроды пока не уточнили, какие именно положения проекта доработают для устранения замечаний со стороны других ведомств.

В середине октября заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко заявила о намерении использовать «инструменты понуждения» в отношении регионов, чтобы заставить их бороться с отходами по-новому. Пока лидерами в выполнении мусорной реформы стали Астраханская, Калининградская, Курская, Московская, Мурманская области.