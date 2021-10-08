Работу губернаторов предложили оценивать по сбору мусора

Минприроды направило правительству России письмо с предложением оценивать работу губернаторов в том числе по организации раздельного сбора мусора, пишут «Известия».
Так ведомство намерено мотивировать глав регионов больше заботиться об экологии. В KPI (ключевые показатели эффективности) для губернаторов по направлению «Качество окружающей среды» предложили включить такие критерии, как доля утилизированных отходов в регионе, охват населения услугой по вывозу и сбору мусора, число обустроенных контейнерных площадок в регионе. Минприроды работает над более детальным списком показателей для внесения в правительство.
«Известия» предполагают, что от оценки эффективности работы губернаторов по новым критериям будет зависеть финансирование нацпроектов в регионах. На региональных властях лежит большая ответственность за организацию раздельного сбора мусора, так как в этом не заинтересованы частные операторы по вывозу отходов, считают эксперты.
Текущая методика расчета KPI для глав регионов по направлению «Качество окружающей среды» утверждена постановлением правительства. В настоящее время губернаторов оценивают по качеству работы с отходами в целом: сортировке мусора на заводах и его захоронению. Предложение является частью обширной реформы отрасли обращения с отходами, направленной на борьбу с незаконными свалками и уменьшение объемов мусора на полигонах. К 2030 году российские власти планируют отправлять на сортировку 100 процентов бытовых отходов.
Недавнее исследование российского отделения Greenpeace показало, что главным видом отходов в стране являются одноразовые упаковки. Они составляют более половины от общего объема мусора на свалках. Экологи призывают выводить одноразовую упаковку из оборота, а многоразовые товары делать прочными, чтобы их без проблем починить и переработать.