Российские регионы заставят обращаться с мусором по-новому

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко заявила, что власти начнут использовать «инструменты понуждения», чтобы заставить регионы обращаться с мусором по-новому, пишет РБК. По словам вице-премьера, только половина из 85 субъектов смогут полностью переустроить свою экологическую политику к 2024 году. Остальным это удастся только к 2030 году.

Материалы по теме Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения? Смертельный сквозняк. Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?

К концу сентября Абрамченко поручала Минприроды и «Российскому экологическому оператору» (РЭО) составить «зеленый» рейтинг регионов, в котором субъекты будут ранжированы по эффективности внедрения реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Глава РЭО Денис Буцаев объяснил, что список составят для оценки экологической ответственности региональных властей и местного бизнеса. Было определено 13 лидеров, которым Абрамченко пообещала «дополнительные стимулирующие меры» в рамках поддержки из Москвы.

Что касается отстающих регионов, власти рассматривают разные варианты их стимулирования. «По остальным субъектам России, которые пока в зоне риска, мы с коллегами сейчас вырабатываем отдельные инструменты помощи и где-то даже понуждения», — заявила вице-премьер. Лучшие показатели в выполнении реформы продемонстрировали Астраханская, Калининградская, Курская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Сахалинская, Тульская, Тюменская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами запустили в 2019 году, чтобы уничтожить незаконные свалки и сократить количество мусора на полигонах. Если ранее в России производили захоронение 94 процентов всех отходов, то к 2030 году их долю планируют сократить на 50 процентов. Кроме того, реформа подразумевает строительство инфраструктуры для сортировки и переработки мусора и внедрение раздельного сбора отходов. В проекте пока не участвуют Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, так как получили отсрочку до 2022 года для подготовки к реализации реформы.

Ранее в октябре Минприроды предложило правительству оценивать работу губернаторов в том числе по организации раздельного сбора мусора. В список ключевых показателей эффективности губернаторов по направлению «Качество окружающей среды» могут включить такие критерии, как доля утилизированных отходов в регионе, охват населения услугой по вывозу и сбору мусора и число обустроенных контейнерных площадок в регионе.