Арктический остров Врангеля очистили от мусора

Военные собрали более 450 тонн бытового мусора на острове Врангеля в Арктике

Экологическое подразделение Восточного военного округа очистило от бытового мусора остров Врангеля в Арктике. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников. Его слова в четверг, 21 октября, приводит «Российская Газета».

Уточняется, что военные собрали более 450 тонн отходов. Их уже доставили в порт, где планируют утилизировать.

Колесников отметил, что работы по очистке на Врангеле ведутся уже несколько лет. В этом году военные отправились туда в начале августа, работы пришлось вести в сложных погодных условиях и завершить их с установлением снежного покрова.

О том, что очисткой острова Врангеля на Чукотке от бытового мусора займутся 50 человек из состава сводного экологического подразделения, сообщалось в июле. Для проведения работ задействовали более десятка единиц спецтехники.