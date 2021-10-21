69-я параллель
 
Последние новости
Путин высказался о Второй мировой фразой «А кто Берлин-то брал? Забыли?»
Путин назвал встречу с Байденом в Женеве продуктивной
Американец объехал всю страну за 50 дней ради еды в любимом ресторане
Следователи завели дело из-за утонувшего на вечеринке в бассейне россиянина
Экономике Украины пообещали падение из-за газа
У режиссера «Ералаша» обнаружили коллекцию детского порно
Путин рассказал о своих родителях
Путин пообещал Муратову посмотреть «размытые критерии» в законе об иноагентах
Обнаружены следы гигантского столкновения в соседней планетной системе
Путин прокомментировал слова Эрдогана о «кучке» победителей Второй мировой
Новости партнеров

Арктический остров Врангеля очистили от мусора

Военные собрали более 450 тонн бытового мусора на острове Врангеля в Арктике
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Вера Костамо / РИА Новости

Экологическое подразделение Восточного военного округа очистило от бытового мусора остров Врангеля в Арктике. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников. Его слова в четверг, 21 октября, приводит «Российская Газета».

Уточняется, что военные собрали более 450 тонн отходов. Их уже доставили в порт, где планируют утилизировать.

Колесников отметил, что работы по очистке на Врангеле ведутся уже несколько лет. В этом году военные отправились туда в начале августа, работы пришлось вести в сложных погодных условиях и завершить их с установлением снежного покрова.

О том, что очисткой острова Врангеля на Чукотке от бытового мусора займутся 50 человек из состава сводного экологического подразделения, сообщалось в июле. Для проведения работ задействовали более десятка единиц спецтехники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Арктике обнаружили вторую в мире популяцию ледникового шмеля
Военные очистят от мусора заповедный остров Врангеля
В Якутии обнаружили древнейшую вечную мерзлоту
69-я параллель
69-я параллель12:07 6 августа

Вечная зима, тысячи озер и гигантский водопад.

Что посмотреть туристу на Крайнем Севере?
17:07 6 сентября

Первый российский спутник для мониторинга климата Арктики принят в эксплуатацию

16:01 6 сентября

На дне у Новой Земли нашли судно пропавших в XIX веке исследователей Арктики

16:58 3 сентября

Хрущеву захотели установить памятник в Архангельске

69-я параллель00:0213 июля

«Здесь невозможно выжить одному»

Кормление огня и дары духам: как в Арктике живет один из самых маленьких народов России?
13:38 3 сентября

ВЭБ.РФ, «ПроГород» и «КБ Стрелка» начнут развивать города в ДФО и Арктике

16:53 2 сентября

Адмирал рассказал о подлодке К-19 после обнаружения контейнера ее реактора

17:42 2 сентября

Академик оценил опасность обнаруженного в море контейнера реактора подлодки К-19

69-я параллель00:02 8 июля

«Тишина будто душила»

Как поездка на затерянный российский остров может изменить жизнь туриста?
15:23 2 сентября

Российские ученые с помощью плохой погоды определили границы ледника Иган

14:22 2 сентября

МЧС начало поиск «главной радиоактивной свалки» Карского моря

18:57 1 сентября

Выпавший в Якутии дождь из насекомых попал на видео

Россия
Минпросвещения направило регионам рекомендацию о каникулах в школах
Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.
Выходные из-за COVID-19 могут быть продлены
Камеры на дорогах Москвы начали фиксировать еще одно нарушение
В Москве объявлен локдаун.
 
Пушков оценил отказ делегатов стран Балтии слушать речь Матвиенко
В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса.
Кого переведут на удаленку и кто будет соблюдать домашний режим?
Стало известно о работающих на пределе кладбищах в российском регионе
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Выдачу кредитов россиянам смогут ограничить
Путин провозгласил конец капитализма
Путин напророчил усугубление кризиса продовольствия в мире
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
В Общественной палате попросят дополнительные меры поддержки бизнеса
Все материалы
Силовые структуры
Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк отправили в колонию на три месяца
Расследование дела о похищенной недвижимости в Москве завершено
Банде налетчиков из ФСБ запросили большие тюремные сроки
«На воле будет сложнее, чем в тюрьме»
Самый авторитетный вор в законе вышел на свободу. Как его встретит преступный мир?
Организовавшую подпольное казино россиянку приговорили к трем годам тюрьмы
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Правительство сделает поблажки некоторым СМИ с иностранным финансированием
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
Телезрителям показали порно во время прямого эфира
Блогерша запросила свои личные данные у крупного интернет-магазина и удивилась
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
Женщина отказалась готовить и убирать для мужа из-за одного факта
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Стилисты перечислили вновь вернувшиеся в моду тренды из 2000-х
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Голливудский актер обругал Гарри Стайлса за фото в платье на обложке Vogue
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Эмма Уотсон посетила ковровую дорожку впервые за два года и подверглась критике
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Дочь Анджелины Джоли появилась на ковровой дорожке в старом платье матери
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Hyundai готовит Creta с новым дизайном
Тяжеловесы: рассматриваем конкурентов нового Lexus LX
Внедорожники, которые не дадут японскому вездеходу спать спокойно
УАЗ берет курс на электромобили
Автомобили, которых вы не ожидали от Peugeot
Победитель Indianapolis 500, первый кабриолет с жесткой крышей и другие
Дизайн нового Range Rover рассекретили за неделю до премьеры
Победы Баварии: эпохальные модели BMW
Однодверный компакт, великолепные родстеры, первый электрокар и другие машины
Land Rover показал первую фотографию нового Range Rover
Все материалы
Среда обитания
В Москве начали проводить кастинги для арендаторов квартир
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Угольный гигант проспонсирует борьбу с изменением климата
Названы районы Москвы с самым заметным ростом цен на новостройки
Алена Водонаева решила купить квартиру для кота
Со счастливым концом.
Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
«Переполняет чувство гордости»:
как в России зарождалось театральное искусство и появился первый театр
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы