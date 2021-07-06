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Военные очистят от мусора заповедный остров Врангеля

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Остров Врангеля
Остров Врангеля
Фото: Вера Костамо / РИА Новости

Очисткой острова Врангеля на Чукотке от бытового мусора займутся более 50 военных из состава сводного экологического подразделения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ближайшие дни личный состав будет переброшен вертолетами на остров и приступит к выполнению задачи. В составе отряда будут работать не только военнослужащие, но и гражданские специалисты», — говорится в сообщении.

Для проведения работ задействуют свыше десятка единиц специальной техники. В островной зоне экологическое подразделение также будет заниматься рекультивацией очищенных земель.

Работы планируют завершить в ноябре, после этого килекторное судно КИЛ-168 отряда судов обеспечения вывезет мусор на материк для дальнейшей утилизации.

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