Курортную страну решили застроить домами из мусора

На Филиппинах начали бороться с загрязнением Мирового океана и нашли новое применение пластиковому мусору. Отходы решили превратить в столбы и доски, чтобы домами из них застроить одну из лучших курортных стран мира, получающую значительные доходы от туризма, пишет Reuters.

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Занимается сбором отходов, переработкой и производством организация Plastic Flamingo (или Plaf). Члены объединения очищают побережье Тихого океана от одноразовой упаковки, бутылок, использованных масок и прочего мусора, который затем измельчают и переплавляют в эко-доски. Полученные строительные материалы можно использовать для заборов, настилов и ремонта или возведения домов.

В Plaf отметили, что, помимо переработанного пластика, в сырье добавляют красители и вещества для придания прочности. Стройматериалы из отходов оказались простыми в эксплуатации — они не гниют, и на них не образуются сколы. Организация уже смогла превратить в доски 100 тонн пластикового мусора и продолжает вносить посильный вклад в решение глобальной проблемы загрязнения водоемов.

Согласно опубликованному в онлайн-издании Оксфордского университета Our World in Data докладу, примерно 80 процентов пластика поступает в Мировой океан из рек Азии, и около трети этого количества приходится на Филиппины. У островного государства пока нет четкой стратегии в борьбе с загрязнением, но местное министерство окружающей среды обсуждает с предприятиями методы управления отходами.

В Испании избавиться от пластикового мусора решили по-другому. В школах Валенсии крышки от старых бутылок превратили в скамейки. Лавочки из отходов оказались в пять раз прочнее деревянных — они устойчивы к вредителям, а также к граффити, сколам и трещинам.