В США станут фильтровать воду мусором

Аспирантки из Института Пратта в США придумали безопасный для планеты способ очистить питьевую жидкость от вредных веществ. Шарлотта Бенинг (Charlotte Böhning) и Мэри Лемпрес (Mary Lempres) создали биоразлагаемые фильтры для воды из пищевых отходов, пишет Dezeen.

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Студентки представили линейку экологичных товаров Strøm — картридж для фильтра-кувшина (аналог Brita или «Аквафор»), угольные палочки для очистки воды в кружках или бутылках, а также кувшин и графин, способные самостоятельно улавливать токсины. Все приспособления Бенинг и Лемпрес сделали из мусора со своих кухонь и без ископаемого топлива.

Обычные фильтры для воды производят из активированного угля и пластика, которые вредны для планеты. Американские исследовательницы разработали новый и экологически чистый материал — путем пиролиза (сжигания без кислорода) они превратили пищевые отходы в биоуголь и соединили его с натуральными смолами вроде пчелиного воска, сырье стало пластичным.

Полученный материал можно использовать и как систему очистки воды, и как материал для сосудов. В отличие от ежегодно попадающих на свалки 100 миллионов пластиковых картриджей, такие фильтры полностью разлагаются, могут служить удобрением для почвы и исчезают с поверхности Земли за месяц.

Бенинг и Лемпрес рассказали об еще одном преимуществе биоугля — даже на мусорных полигонах изделия из него продолжат впитывать вредные вещества, в то время как обычные пищевые отходы при разложении станут источниками метановых выбросов. К тому же, степень очистки у созданных аспирантками фильтров выше традиционных — они способны улавливать из воды фторид и тяжелые металлы, а также дезинфицировать жидкость за счет пчелиного воска в составе.

В Европе решили с помощью мусора спасти Мировой океан. Датские застройщики превратили излишки бетона в искусственные рифы в надежде восстановить биоразнообразие в водоемах. Ожидается, что альтернативные кораллы станут новой и безопасной средой для подводных существ — на них будут расти водоросли, а внутри смогут прятаться крабы и размножаться рыбы.