Старые покрышки стали «новым золотом» в Африке

В сильно зависящей от экспорта нефти Нигерии появилось «новое черное золото». Популярным сырьем для строительства дорог и других объектов инфраструктуры оказались старые автомобильные покрышки — их потенциал открыла основательница завода Freetown Waste Management Recycle Ифедолапо Рансеве (Ifedolapo Runsewe). Об этом пишет Reuters.
На предприятии из использованных шин делают разные виды резинового напольного покрытия и прочие востребованные в густонаселенной африканской стране товары. Ифедолапо Рансеве призналась, что к созданию собственной фабрики по переработке ее подтолкнуло желание не накапливать вредный для планеты мусор, а дать ему вторую жизнь. По мнению предпринимательницы, сейчас покрышки приобрели новую ценность. Притом продукция на их основе пользуется большим спросом в Нигерии.
Однако далеко не все жители страны осознанно относятся к отходам. В маленьких городах, деревнях и поселках горы мусора, для утилизации которого население зачастую выбирает самый неэкологичный способ — сжигание. Шины обычно просто выбрасывают и складывают в кучи. Предприятие Freetown мониторит свалки и платит мусорщикам за каждую доставленную покрышку от 17 до 24 центов, а некоторые старые шины приносят автомеханики.
Завод Freetown открыли в 2020 году — тогда на нем работало всего четыре человека. В 2021 году число сотрудников выросло до 128, а количество переработанных покрышек превысило 100 тысяч. Полученное сырье уже использовали во многих инфраструктурных объектах — от лежачих полицейских до мягкого покрытия на детских площадках.
Подарить автомобильным шинам вторую жизнь решили и в Кувейте (Азия). В стране находится крупнейшая в мире свалка старых покрышек — за 20 лет их скопилось более 40 миллионов штук. Они часто горят и выделяют ядовитые вещества, поэтому в сентябре власти решили избавиться от отходов. Часть шин уже отправили на завод по переработке компании EPSCO Global General Trading, а на месте свалки запланировали построить 25 тысяч новых домов.