Азиатская страна подарит шинам вторую жизнь

Власти Кувейта подарят использованным автомобильным шинам вторую жизнь, превратив их в потребительские товары. В этой азиатской стране находится крупнейшая в мире свалка покрышек. Об этом сообщает Reuters.

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За 20 лет в Кувейте скопилась свалка из более чем 40 миллионов старых автомобильных шин, которые часто горят и выделяют ядовитые выбросы. Они отравляют жителей населенного пункта, который находится всего в семи километрах от шинного «кладбища».

В сентябре 2021 года власти объявили о плане утилизации свалки, на месте которой будет построено 25 тысяч новых домов. Часть шин уже перевели на завод по переработке отходов компании EPSCO Global General Trading, который начал свою работу совсем недавно — в январе 2021 года. На предприятии покрышки превращают в потребительские товары, например настилы для пола. Переработанные изделия также экспортируются в соседние страны Персидского залива и в Азию. Завод планирует утилизировать до 3 миллионов шин в год.

Компания также планирует открыть завод, где шины будут перерабатываться при помощи пиролиза (химическая реакция, которая используется для утилизации промышленных отходов вместо сжигания). В результате этого процесса выделяются масло и зола, которые можно использовать в различных отраслях промышленности.