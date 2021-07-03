Российским водителям назвали способ продлить срок службы шин

Автомобильный эксперт Егор Васильев назвали способ продлить срок службы шин в беседе с агентством «Прайм».

Васильев посоветовал российским водителям использовать правильный стиль вождения, не предполагающий резких стартов и торможений. В противном случае начинают скользить передние колеса, это приводит к износу внешних боковин.

По словам эксперта, у заднеприводного автомобиля могут оказаться изношены внутренние боковины. Это опасно тем, что такой износ не виден, и может снизить устойчивость машины при повороте.

Васильев призвал следить за состоянием шин, контролируя давление в них и геометрию подвески, а также ряд других параметров. Он отметил, что это позволит сэкономить до 20 процентов ресурса резины.

Ранее сообщалось, что во время пандемии коронавируса на российских дорогах появилось много неисправных машин. Аналитики компании Gruzdev Analyze заявили, что причина новой опасности в том, что в период кризиса граждане стали экономить на обслуживании автомобилей. По данным исследования компании, 39 процентов автолюбителей, опрошенных в марте 2021 года, будут до последнего откладывать поездку в автосервис. При этом чаще всего российские водители экономят на тюнинге и аксессуарах (65 процентов опрошенных), на втором месте — экономия на колесах и дисках (35 процентов), третье место заняли кузовные проблемы (28 процентов).