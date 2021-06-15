Российским водителям рассказали об «убивающих» коробку-автомат ошибках

Существует минимум семь ошибок при вождении, которые могут «убить» коробку-автомат. О них российским водителям рассказал эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

Первая ошибка — экстремальная езда, при которой водитель нажимает обе педали, а также резкие ускорения. При таком вождении гидротрансформатор работает с запредельной нагрузкой и коробка перегревается.

Вторая ошибка — начинать поездку с непрогретой жидкостью. Эксперт объяснил, что коробка нуждается в прогреве так же, как и двигатель. Летом можно трогаться с места через пару минут, но первые несколько километров, пока рабочая жидкость не прогреется, не стоит выжимать педаль газа — в противном случае можно повредить уплотнения в гидроблоке и сальники. Температура рабочей жидкости в автоматической коробке передач должна составлять от 50 до 90 градусов, начинать движение стоит на отметке от 20 градусов. Если она превышает 90 градусов, надо по возможности снизить нагрузку.

Третья ошибка — неправильная буксировка. Старые автомобили можно было буксировать со скоростью не более 50 километров в час на расстояние до 50 километров, однако для многих современных машин правило ужесточилось до 30/30. Неправильная буксировка опасна тем, что при заглушенном двигателе в коробке не работает насос, подающий рабочую жидкость, а пакеты фрикционов проворачиваются без обильного поступления смазки, это приводит к быстрому износу. Чтобы буксировка не привела к проблемам, надо совершать ее на небольшие расстояния и на малой скорости, а также следовать инструкции.

Четвертая ошибка — переходить на положение N при любой остановке. Это опасно тем, что при каждом включении положения D после N фрикционы будут замыкаться, что приводит к дополнительному износу. Такой режим не стоит включать, например, в ожидании переключения светофора, а перед железнодорожными переездами стоит перевести селектор в положение N или P.

Как объясняет автоэскперт, еще одна распространенная ошибка, — езда «в горах, как в городе». По его словам, при торможении водители часто принудительно включают одну из низких передач, из-за чего фрикционы в момент включения сильно перегружаются. Такие передачи лучше всего использовать на протяженном участке крутых спусков-подъемов, а на простой дороге достаточно режима Sport.

Шестая ошибка — неправильная парковка. Многие водители не пользуются стояночным тормозом, а переводят коробку в режим паркинга. Из-за этого нагрузка кузова переносится на защелку фиксатора для коробки, которая со временем изнашивается и вытягивается тросик привода управления коробкой. Для парковки на склоне всегда надо использовать ручник. Кроме того, стояночный тормоз надо затягивать раньше, чем переводить селектор в положение паркинга.

Седьмая ошибка — отказ от защиты коробки, нижнюю часть которой проще повредить о дорожные препятствия, чем механическую. Так, из-за вмятины на поддоне, можно обломать приемник или перекрыть его входное отверстие, что приведет к перебоям в подаче жидкости.