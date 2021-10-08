В Испании начали делать скамейки из мусора

Рядом со школами в испанском городе Валенсия появились скамейки из мусора. Основой конструкций стали переработанные крышки из пластиковых бутылок, пишет издание TheMayor.EU.
Каждая лавка весит около 35 килограммов. Каркас сделан из оцинкованной стали, а сиденье и спинка — из переплавленных 4,3 тысячи пластмассовых крышек, которые поступили из школьных пунктов сбора отходов. Такие скамейки в пять раз прочнее деревянных — они устойчивы к вредителям (термитам и червям), и на них не образуются сколы или трещины. Кроме того, поверхность устойчива к граффити — благодаря покрытию, краска фактически не сможет закрепиться на лавке.
Новые скамейки установили в рамках программы «Безопасная школьная среда», цель которой — показать детям важность переработки отходов и приобщить к спасению планеты. Кампания выступает против сжигания пластикового мусора, которое дешевле переработки, и призывает дать ему вторую жизнь, чтобы предотвратить выбросы парниковых газов в атмосферу.
Продлить срок службы других отходов решили в Нигерии. Большую популярность в африканской стране обрела переработка старых покрышек — на заводе Freetown Waste Management Recycle начали производить напольные покрытия и инфраструктурные объекты вроде лежачих полицейских.