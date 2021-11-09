В России назвали мусор вечным источником чистой энергии

Cпецпредставитель президента России Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал мусор вечным источником энергии. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Иванова, экологически чистое сжигание отходов может стать одним из возобновляемых источников энергии, поскольку мусор вечен. «Если мы говорим о зеленом переходе, то вот вам дополнительный возобновляемый источник энергии», — прокомментировал он и объяснил, что мусор вечен, как солнце и ветер, и не закончится никогда.

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Также он опроверг устоявшееся мнение о мусоросжигательных заводах. «У нас народ думает, что мусоросжигательный завод — это труба, как крематорий, которая чадит и извергает кучу дыма», — указал он и добавил, что на самом деле это не так.

Со своей стороны, экологи призывали российские власти не черпать энергию из мусора. Представители «Гринпис» направили в Минприроды письмо с призывом прекратить развитие проектов по производству вредного для планеты RDF-топлива (англ. refuse-derived fuel), которое получают путем сжигания отходов. Экологи настаивают, что топливо из отходов угрожает окружающей среде и здоровью людей. При сжигании мусора выделяются опасные для человеческого организма диоксины, кадмий и бензол. К тому же получение RDF-топлива не регулируется законом, а значит, заводы могут сэкономить на качественных очистных сооружениях.

Ранее компания FinExpertiza подсчитала объем мусора, который ежегодно выбрасывает каждый россиянин. Согласно исследованию, в среднем каждый житель страны выбросил чуть более 450 килограммов бытовых отходов за 2020 год.