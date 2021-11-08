В России появится гигантский завод по переработке пластика

Дочернее предприятие «Ростеха» «РТ-Инвест» запустит гигантский завод по переработке вторичных полимеров к 2023 году, пишет РБК. 8 ноября компания подписала контракт о строительстве фабрики с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и управляющей компанией особой экономической зоны «Кашира-парк».

Завод, который появится под Каширой, станет крупнейшим в России — его мощность составит более 100 тысяч тонн готовой продукции в год. «РТ-Инвест» заявил, что у существующих и планируемых к запуску предприятий в России этот показатель в среднем вдвое меньше. На фабрике из использованной пластиковой тары и упаковки завод будут производить «зеленую» ПЭТ-гранулу, которая подходит для вторичного использования. Этот материал может пригодиться в самых разных отраслях производства — из него изготавливают бутылки, упаковки для продуктов, детские игрушки, ткани, стройматериалы, полимерные трубы и многое другое.

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«Полученная продукция — вторичные полимерные гранулы — не будут уступать по своим качествам первичным. (...) Уже к 2025 году "РТ-Инвест" войдет в топ-10 крупнейших переработчиков полимеров в Европе», — утверждает глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов. По его словам, материалом точно заинтересуются такие компании, как Mars, PepsiCo и Danone, чья продукция, согласно планам, к 2025 году будет наполовину состоять из «зеленых» ПЭТ-гранул.

Строительство фабрики анонсировали в мае. Тогда объем инвестиций оценивался в шесть миллиардов рублей. Теперь ожидаемая сумма выросла до 10 миллиардов рублей, рассказала глава подмосковного мининвеста Екатерина Зиновьева. «РТ-Инвест» профинансирует проект на 10-20 процентов, остальное предоставит синдикат банков. Так как завод создадут в особой экономической зоне, проект получит ряд льгот — будет уменьшена сумма налога на прибыль, имущественного и земельного налога. Кроме того, владельцы смогут установить импортное оборудование без таможенных пошлин и НДС.

В сентябре стало известно, что к концу 2022 года в России запустят еще одну крупную фабрику по переработке пластикового мусора. В Егорьевском городском округе построят совместное предприятие отечественных компаний «Эколайн» и «Вторпласт» под названием «Эколайн-Вторпласт». На заводе также будут производить гранулы для вторичного использования пластика. Мощность фабрики оценили в 43 тысячи тонн готовой продукции в год.