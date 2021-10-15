Европейцам предложили обменивать старую технику на пиво

Британский паб Trade-Inn предложил своим гостям оплатить счет ненужной электроникой. За пиво и закуски европейцам придется отдать старую технику, ремонтом или переработкой которой заведение займется самостоятельно, пишет Euronews.

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Обменять на напитки в Trade-Inn можно 14 тысяч видов техники, включая смартфоны, телевизоры и холодильники. Акция проводится совместно с компанией Spring, которая установила в Великобритании 250 автоматов для переработки электронных отходов и намерена сократить объем электронного мусора в стране. По оценкам экологов, среди всех европейцев британцы выбрасывают ежегодно больше всего техники — 1,6 миллиона тонн. Стоимости этих отходов хватило бы, чтобы купить каждому жителю страны восемь пинт (4,5 литра) пива.

Государственный Комитет по экологическому аудиту (Environmental Audit Committee) выяснил, что на среднюю семью в Великобритании приходится около 20 старых неиспользуемых устройств. Чаще всего их сжигают, вывозят на свалки или нелегально отправляют за границу — такие методы утилизации пагубно влияют на окружающую среду.

Проблема электронных отходов становится масштабнее с каждым годом, как и объем выброшенной техники. Ученые подсчитали, что масса мусора от гаджетов в 2021 году достигнет 57,4 миллиона тонн — примерно столько же весит Великая Китайская стена. По оценкам экспертов, свалки электронных устройств продолжат расти, и к 2030 году общий вес отходов превысит 74 миллионов тонн. Исследователи считают, что негативная тенденция обусловлена ежегодным ростом спроса на технику, коротким жизненным циклом продукции и плохой совместимостью с ремонтом.