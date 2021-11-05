Перечислены преимущества России перед Западом в спасении планеты

Сооснователь центра «Сборка»: у России есть преимущества для реформы обращения с отходами

У России есть преимущества в сфере обращения с отходами, которые позволят реформировать этот сектор гораздо быстрее, чем это делалось за Западе. Об этом в рамках проекта «Новое общество» рассказал сооснователь экоцентра «Сборка» Сергей Тушев.

«Мы можем пробежать этот путь гораздо быстрее, чем в Европе, у нас есть задатки и наработки как советского периода, так и последних лет, когда появилось много интересных общественных инициатив», — подчеркнул эксперт.

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Он находит, что десятилетий на решение этого вопроса не понадобится. «Есть территории совсем отдаленные, где объективные сложности с созданием мощностей по переработке и организации раздельного сбора, но если мы говорим про мегаполисы — то в пределах пяти лет вопрос решаемый», — считает Тушев.

Условием успеха станет системное развитие инфраструктуры для раздельного сбора отходов, не отстающее от экологического просвещения. «Вопрос также в том, как будет обеспечиваться реализация и нет ли таких противоречий, что просвещение у нас классное, а инфраструктура не поспевает. Или наоборот. Одним из краеугольных является вопрос накопленного недоверия граждан к сфере обращения с отходами», — сказал Тушев, подчеркнув, что этот вопрос тоже решаемый.

В России действует нацпроект «Экология», который призван в том числе сократить долю отходов, отправляющихся на полигоны. В стране внедряется раздельный сбор и сортировка мусора. Работу организует «Российский экологический оператор», созданный по указу президента России в 2019 году. Кроме того, над проблемой работают общественные проекты, в том числе «Сборка». Проект ежемесячно принимает на переработку около 40 тонн вторсырья.

В конце сентября стало известно, что в России предполагается отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для тех, кто занимается продажей вторичных ресурсов. Мера должна стимулировать соблюдение правил раздельного сбора мусора. Инициатива отмены налога принадлежит Минприроды, ее поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Изменение отношения россиян к вопросам экологии стало одной из центральных тем цикла «Новое общество» — масштабного проекта «Ленты.ру», посвященного изменениям, которые уже начались в России или произойдут в ближайшие десятилетия. В них идет речь об отношении россиян к экологии, процессам потребления, рабочему графику и влиянию общества на изменения климата.