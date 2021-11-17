В России захотели увеличить штрафы для коммунальщиков

«Парламентская газета»: штрафы для коммунальщиков могут увеличить до 30-50 тысяч рублей

Группа депутатов внесла на рассмотрение законопроект, по которому в России могут увеличиться штрафы для компаний, предоставляющих жильцам многоквартирных домов некачественные коммунальные услуги. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Наталью Костенко.

Авторы инициативы захотели штрафовать на 30-50 тысяч рублей те компании, которые, кроме предоставления некачественных услуг, неправомерно отключают воду и электричество. В случае повторного несоблюдения правил сумма штрафа может увеличиться до 50-200 тысяч рублей.

На данный момент правила работы ресурсоснабжающих организаций прописаны в постановлении «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». За несоответствие нормам должностное лицо может получить штраф максимум в тысячу рублей, а юридическое лицо — в 5-10 тысяч рублей.

«Штрафы же, которые предусмотрены, очень низкие. Это порождает проблему некачественных услуг. Ресурсники идут на нарушения, зная, что они заплатят небольшой штраф», — заявила Костенко.

Проект увеличения штрафов для коммунальщиков разрабатывали в сентябре 2020 года. При первом нарушении предложили ввести штраф в 5-10 тысяч рублей, а при повторении ситуации увеличить сумму до 30 тысяч рублей. По словам авторов инициативы, поправка была призвана улучшить состояние сферы ЖКХ.