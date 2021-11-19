Мошенники начали использовать новое слово для кражи данных россиян

C начала осени 2021-го в российском сегменте интернета появилось более 60 фишинговых доменов со словом ipoteka. Из них примерно половина — новые сайты, якобы предлагающие гражданам помощь в получении кредитов на жилье. В реальности эти сайты изначально созданы для кражи платежных данных россиян, сообщили «Российской газете» в компании Infosecurity.

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Эксперты выделили общие черты ресурсов, используемых мошенниками для хищения средств: это полное отсутствие информации о компании на сайте, отсутствие политики обработки личных данных, фальшивые отзывы клиентов, неработающие телефоны и наличие формы для отправки некой заявки.

Аферисты на таких сайтах обещают оформить ипотеку без бюрократии и без подтверждения дохода. Поверившие им рискуют остаться без денег и без недвижимости, предупредили специалисты.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что попасться на удочку псевдопомощников могут многие — учитывая, что интерес к теме ипотеке сейчас большой. Там посоветовали иметь дело только с известными и проверенными сервисами.

Ранее сообщалось, что в России для борьбы с телефонными мошенниками прорабатывают новый законопроект. Операции предлагается согласовывать с родственниками или доверенными лицами, чтобы те могли отменить переводы при наличии подозрений.