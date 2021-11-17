Россиянам пообещали массовое рефинансирование ипотеки

В 2023 году ставки по ипотеке станут более привлекательными, и это спровоцирует массовое рефинансирование жилищных кредитов, пообещал директор по розничному бизнесу Росбанка Алексей Лола, передает РИА Новости.

Эксперт назвал ситуацию с повышением ключевой ставки временной. «Мы увидим уже там к концу следующего года разворот, и в 2023 год мы уже должны будем въехать на более привлекательных ставках <...> по ипотеке. И это станет триггером для массового рефинансирования», — спрогнозировал Лола.

Он указал, что массовое рефинансирование будет одновременно и отличной возможностью, и угрозой для ряда игроков рынка. В плюсе окажутся те, кто лучше обеспечит процесс рефинансирования, заключил банкир.

Ранее председатель правления «Абсолют банка» Татьяна Ушкова заявила, что ставки по ипотечным кредитам в России в 2022 году будут расти. Как отметила эксперт, борьба с инфляцией «пока происходит не очень позитивно». Все банки уже заложили операционные планы, и в них нет ставок на уровне 7,5 процента, то есть на уровне сегодняшней ключевой ставки Центробанка, указала Ушкова.