В Москве обвалились продажи готовых квартир

В октябре 2021-го в Москве зарегистрировали 14,85 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Показатель, отражающий динамику реализации вторичных квартир, по сравнению с сентябрьским уровнем вырос на 1,2 процента, говорится в сообщении столичного управления Росреестра, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Но в годовом выражении продажи «вторички» в столице обвалились на 19 процентов, подсчитали регистраторы. «В месячном выражении октябрь текущего года в 1,2 раза уступил прошлому, — отмечают в Росреестре. — Но тогда, начиная с сентября, каждый отчетный период мы фиксировали рекорды: москвичи реализовывали отложенный спрос после самоизоляции и спешили оформить квартиры до подорожания. После запуска программы льготной ипотеки вслед за новостройками стали стремительно меняться цены и на вторичное жилье».

Всего с начала текущего года в Москве зарегистрировали почти 137 тысяч сделок с готовым жильем — на 22 процента больше, чем за тот же период 2020-го. «Интерес к покупке квартир на вторичном рынке не ослабевает, даже несмотря на изменение кредитной политики банков», — констатируют специалисты.

Ранее стало известно, что спрос на жилье постепенно смещается за пределы Москвы — из-за резкого роста цен на столичную недвижимость потенциальные покупатели квартир ищут альтернативные варианты в Подмосковье. Между тем объем предложения новостроек в области за последние пять лет сократился более чем в два раза.