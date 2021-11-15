Россияне с зарплатой менее 20 тысяч рублей массово набрали ипотеки

«СберИндекс»: доля малообеспеченных россиян с ипотекой за два года выросла на 50 процентов

За последние два года доля россиян с ипотекой, чья зарплата не превышает 20 тысяч рублей в месяц, выросла на 50 процентов. Но зарплата типичного ипотечного заемщика в настоящее время находится на уровне 60–100 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные проекта «СберИндекс».

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Как выяснили аналитики, доля ипотечников с зарплатой менее 20 тысяч к осени 2021-го достигла 2,1 процента от общего числа ипотечных заемщиков. В 2019 году она не превышала полутора процентов. Более 80 процентов ипотечников с доходом до 40 тысяч рублей живут за пределами Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как правило, они выбирают недорогие квартиры (стоимостью 2,4-2,7 миллиона рублей), но вносят большой первоначальный взнос.

Эксперты полагают, что малообеспеченные заемщики массово продают старое жилье, чтобы купить новое, поэтому они могут вносить большой первый взнос. Кроме того, эта категория населения использует для финансирования сделок материнский капитал.

И небогатые, и обеспеченные ипотечники стремятся гасить кредиты досрочно, установили специалисты. Среднестатистический заемщик выплачивает 42 процента от суммы займа через три года после покупки жилья. Граждане с зарплатой до 40 тысяч за этот срок успевают досрочно погасить 37 процентов долга.

Ранее аналитик Олег Репченко предупредил, что Россия рискует вновь столкнуться с проблемой чрезмерного роста цен на жилье, если власти пойдут по пути дополнительного субсидирования ипотеки в депрессивных регионах. Решать жилищную проблему в стране нужно не через бесконечное субсидирование ипотечного рынка, а с помощью структурных реформ, подчеркнул эксперт.