Российские банки отказались увеличивать ставки по льготной ипотеке

Большинство российских банков в последней декаде минувшего октября отказались увеличивать ставки по льготной ипотеке, а некоторые даже их снизили — несмотря на рост ключевой ставки Центробанка. Об этом свидетельствует данные аналитического центра «Дом.рф», предоставленные «Ленте.ру».

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С 22 октября 2021 года, после увеличения ключевой ставки на 0,75 процентного пункта (п.п.), средневзвешенные рыночные ставки по жилищным кредитам выросли не более чем на 0,1 п.п., подсчитали аналитики. При этом по госпрограммам они сохранились на минимальном уровне, а в ряде категорий понизились.

В частности, по льготной программе для покупателей квартир в новостройках и по семейной ипотеке ставки уменьшились на 0,02 процентных пункта, до 5,97 и 4,97 процента соответственно. Дальневосточная ипотека предлагается по средневзвешенной ставке в 0,13 процента.

Как отмечают в «Дом.рф», особенно популярна в настоящее время семейная ипотека, которую распространили на семью с одним ребенком. «Банки конкурируют друг с другом за возможность выдать такие кредиты и предлагают значительные скидки к предельной ставке, установленной в рамках программы», — поясняют эксперты.

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя ставка по ипотечным кредитам в России зафиксирована в Севастополе, при этом за сентябрь 2021-го она снизилась с 8,77 до 8,7 процента. Наиболее дешевыми с точки зрения стоимости ипотеки признаны регионы Дальневосточного федерального округа.