России предрекли охлаждение спроса на жилье

Сбербанк не прогнозирует дальнейший рост цен на жилую недвижимость в России. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

По словам банкира, в 2020 году в крупных городах стоимость жилья выросла почти на 20 процентов, в первом полугодии 2021-го рост составил 10-20 процентов. Но в настоящее время есть ряд факторов, которые будут способствовать охлаждению спроса на недвижимость.

Это в первую очередь рост ключевой ставки и частичное замещение льготной ипотеки кредитными программами банков, указал Попов. «Мы скорее ожидаем стабилизацию [цен на жилье], которая заметна уже сейчас и продолжится в первом полугодии следующего года», — предрек эксперт.

Ранее стало известно, что с начала 2021-го российские банки выдали ипотечных кредитов на 4,59 триллиона рублей. Это больше, чем за весь прошлый год. Но в 2022-м эксперты предрекли спад спроса на жилищные кредиты.