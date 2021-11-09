В России официально утвердили стоимость жилья до конца 2021 года

Для каждого региона России утверждена официальная стоимость квадратного метра жилья на четвертый квартал 2021 года. Показатели определил Минстрой, соответствующий приказ ведомства зарегистрирован Минюстом, сообщает «Российская газета».

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Как отмечает издание, на прежнем уровне цены до конца года останутся лишь в 18 регионах страны. Заметное подорожание зафиксировано на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае стоимость «квадрата» увеличена сразу на 12,4 тысячи рублей, до 93,97 тысячи. В Амурской области жилье прибавило в цене почти 7 тысяч рублей (93,55 тысячи за квадратный метр). В Якутии «квадрат» теперь дороже 100 тысяч, а средняя официальная стоимость столичного жилья выросла со 128,6 тысячи до 134,4 тысячи рублей за квадратный метр.

Утвержденные Минстроем цены используются при расчете социальных выплат на приобретение жилой недвижимости. В 2022 году они будут рассчитываться по-другому, указывает «Российская газета». Формулу упростили: в ней используются только средние цены «квадрата» на первичном и вторичном рынках в предыдущем квартале, деленные на два.

Ранее стало известно, что средняя рыночная цена квадратного метра вторичного жилья в России увеличилась в октябре 2021-го на 1,7 процента, до 88,2 тысячи рублей. Средняя стоимость готовой квартиры выросла на 1,9 процента, вплотную приблизившись к психологической отметке в 5 миллионов рублей.