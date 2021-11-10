Названы условия для наступления катастрофы на рынке жилья в России

Эксперты назвали условия, при которых на рынке жилья в России может наступить катастрофа. Подобный сценарий может стать реальностью, если в стране упадут доходы населения, ключевая и ипотечная ставки вырастут до критических значений, кроме того, большую роль сыграет риск девальвации рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

Инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев напомнил, что в последний раз отечественный рынок жилья находился в состоянии близком к катастрофическому в 2008-2009 годах на фоне наступления мирового финансового кризиса. Чтобы ситуация повторилась в российской экономике должны произойти несколько связанных между собой событий, указал он.

Перечисляя условия, Цогоев упомянул резкое падение цен на сырьевые товары с одновременным взлетом ключевой ставки, а усугубить положение могут массовые сокращение и рост безработицы. «Все совокупно может ударить по экономике страны, обрушить платежеспособный спрос на недвижимость», — заключил он.

Председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова указала, что системный кризис на рынке недвижимости всегда связан с падением спроса, а он в свою очередь вызывается нехваткой платежеспособных клиентов. «Возникнет большая доля дешевого предложения, но покупать его будет некому и не на что. Создается замкнутый круг», — рассказала она и одновременно уточнила, что подобная ситуация в России никогда не возникала и в будущем маловероятна.

Ранее в ноябре Центральный банк России (ЦБ) предсказал спад спроса на ипотечные кредиты и недвижимость в ближайшие месяцы. По оценке регулятора, интерес к недвижимости и ипотеке будет медленно сокращаться и достигнет уровня, при котором не будет возникать дисбаланса спроса и предложения.