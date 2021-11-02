России предсказали спад спроса на ипотеку и жилье

Центральный банк России (ЦБ) предсказал спад спроса на ипотечные кредиты и недвижимость в ближайшие месяцы. Такой прогноз регулятор дал в докладе о денежно-кредитной политике. Документ опубликован на сайте ЦБ.

В докладе отмечается, что сворачивание программы льготной ипотеки на новостройки не оказало резко негативного влияния на рынок жилья. В ближайшие месяцы интерес к недвижимости и ипотеке будет медленно сокращаться и достигнет уровня, при котором не будет возникать дисбаланса спроса и предложения. «Такое развитие ипотечного рынка, способствуя росту строительства и повышению доступности жилья, не будет создавать рисков избыточного роста цен на жилье, чрезмерной закредитованности населения и ухудшения качества банковских активов», — обозначено в документе.

Регулятор отметил, что сокращение спроса на недвижимость и ипотеку положительно скажется на достижении целей по инфляции. Рост цен в октябре в России ускорился до 7,78 процента при целевом показателе в четыре процента. На последнем заседании ЦБ 22 октября было принято решение поднять ключевую ставку до 7,5 процента. До конца года регулятор ожидает инфляцию на уровне 7,4-7,9 процента.

По итогам октября цены на недвижимость в Москве уже начали снижаться. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках опустилась на 2,3 процента до 277 тысяч рублей. Подешевела недвижимость и в Московской области — цена «квадрата» строящегося жилья снизилась на 0,8 процента, до 148 тысяч рублей. Аналитики отмечают снижение спроса на недвижимость и прогнозируют, что цены на жилье в Москве продолжат падать.