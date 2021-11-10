В Новой Москве недосчитались новостроек

В Новой Москве в октябре объем предложения новостроек сократился на два процента

В октябре 2021 года в Новой Москве не досчитались новостроек — объем предложения на первичном рынке достиг 394 тысяч квадратных метров. Показатель снизился на 2 процента относительно значения сентября. Об этом застройщик «А101» рассказал в беседе с РИА Новости.

Наиболее заметное сокращение объема предложения зафиксировали в сегменте бизнес-класса — показатель снизился на 6 процентов. На данный момент его доля в общем объеме достигла 26 процентов. В общей сложности на рынке появились семь новых корпусов с 77 тысячами квадратных метров.

Уменьшение объема предложения в компании объяснили темпами насыщения рынка. «Это говорит о том, что рынок жилья насыщается предложением медленнее, чем необходимо. Ипотечные программы с субсидированными ставками, которые девелоперы вывели на рынок после изменения условий предоставления льготной ипотеки, сохранили хороший уровень спроса», — отметили в «А101».

Ранее в «Авито Недвижимость» заявили, что в Москве за последние два года количество объектов, сдаваемых в аренду, упало на 5 процентов на фоне увеличения интереса к ним. Эксперты объяснили повышение спроса ухудшением условий для покупателей жилья, включая рост цены на квартиры.