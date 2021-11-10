России предрекли ипотечный спад

Аналитик Fitch Антон Лопатин: в 2022 году интерес к ипотеке в России снизится

С начала 2021-го российские банки выдали ипотечных кредитов на 4,59 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Frank RG. Это больше, чем за весь прошлый год. Но в 2022-м эксперты предрекают спад спроса на жилищные кредиты.

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

Как отметил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин, пока спрос на ипотеку остается значительным — еще действуют льготные программы (например, семейная ипотека), ставки пока приемлемые, ряд клиентов согласовал хорошие ипотечные условия еще несколько месяцев назад, до повышения ключевой ставки Центробанка. Но в 2022 году интерес к ипотеке снизится, полагает эксперт, так как «произошло определенное насыщение рынка, а ставки продолжат расти». Аналитик также указал на снижение доступности ипотеки из-за резкого роста цен на жилье в России.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин в свою очередь заявил изданию, что динамика выдач ипотеки в следующем году будет однозначно хуже, чем в текущем, прежде всего из-за возросших ставок и удорожания недвижимости. «Однако многое будет зависеть и от лимитов выдач в рамках льготных программ, прежде всего, семейной ипотеки», — заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасности ипотечной лихорадки. По подсчетам аналитиков РЭУ имени Г. В. Плеханова, доля ипотеки в структуре долгов физических лиц перед банковской системой достигла 47,6 процента. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель — 53 и 55 процентов соответственно.

