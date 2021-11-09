Названы три региона России с самой дорогой ипотекой

РИА Новости: самая высокая ставка по ипотеке в 8,7 процента зафиксирована в Севастополе

Самая высокая средняя ставка по ипотечным кредитам в России зафиксирована в Севастополе, при этом за сентябрь 2021-го она снизилась с 8,77 до 8,7 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

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В тройку регионов с наиболее высокими ставками по ипотеке также включили Ингушетию и Чечню — там ставка за первый осенний месяц выросла до 8,57 и 8,51 процента соответственно. Относительно дорогими жилищные кредиты также оказались в Крыму, Тыве, Кранодарском крае, Самарской области и в Москве — во всех перечисленных регионах средний показатель превышает восемь процентов.

Наиболее дешевыми с точки зрения стоимости ипотеки эксперты назвали регионы Дальневосточного федерального округа. В Приморском крае ставка составила 6,25 процента годовых, на Чукотке — 6,5 процента, в Якутии — 6,53 процента, в Магадане — 6,67 процента, на Сахалине — 6,77 процента, в Амурской области — 6,9 процента.

Ранее сообщалось, что россияне стали активнее интересоваться темой досрочного погашения ипотеки. В начале осени 2021-го количество запросов о том, как правильно провести эту операцию, выросло почти на 11 процентов.