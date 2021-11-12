Россиян предупредили об ужесточении условий выдачи ипотеки

В краткосрочной перспективе потенциал роста ипотечного портфеля в России сохранится за счет привлекательных ставок по льготным программам, увеличения оборотов по семейной ипотеке, а также расширения льготного кредитования на готовые квартиры и частные дома. Но ужесточение условий выдачи займов сдержит процесс роста рынка, говорится в аналитических материалах, опубликованных на сайте Центробанка.

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Аналитики ЦБ полагают, что в ближайшем полугодии произойдет «ожидаемое банками заметное ужесточение условий кредитования по ипотечным и потребительским кредитам». Оно будет обусловлено как ростом ставок, так и запуском сдерживающих макропруденциальных мер, предусматривающих повышение надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам с октября 2021 года.

«По мере удорожания в реальном выражении менее привлекательным для населения будет как потребительское, так и ипотечное кредитование», — предупреждают в ЦБ. По данным регулятора, в начале осени средний срок ипотечного кредита в России достиг исторического максимума в 20 лет и шесть месяцев.

Ранее аналитик Олег Репченко предупредил, что Россия рискует вновь столкнуться с проблемой чрезмерного роста цен на жилье, если власти пойдут по пути дополнительного субсидирования ипотеки в депрессивных регионах. Решать жилищную проблему в стране нужно не через бесконечное субсидирование ипотечного рынка, а с помощью структурных реформ, подчеркнул эксперт.