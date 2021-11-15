Раскрыты планы по увеличению ипотечных ставок в 2022 году

Ставки по ипотечным кредитам в России в 2022 году будут расти, заявила председатель правления «Абсолют банка» Татьяна Ушкова на Федеральном девелоперском форуме, передает РИА Новости.

Как отметила эксперт, борьба с инфляцией «пока происходит не очень позитивно». Все банки уже заложили операционные планы, и в них нет ставок на уровне 7,5 процента, то есть на уровне сегодняшней ключевой ставки Центробанка, указала Ушкова. «На 2022 год в принципе уже заложена без стресса девятая ставка ЦБ (9 процентов годовых — прим. «Ленты.ру»)», — раскрыла она планы банкиров.

«Будет увеличение ставок», — резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя ставка по ипотечным кредитам в России зафиксирована в Севастополе, при этом за сентябрь 2021-го она снизилась с 8,77 до 8,7 процента. Наиболее дешевыми с точки зрения стоимости ипотеки признаны регионы Дальневосточного федерального округа.