В российском правительстве прокомментировали рост ставок по ипотеке

Глава Минстроя РФ Файзуллин: средняя ставка по ипотеке может превысить 8 процентов

Ставки по жилищным кредитам в России продолжают расти. По итогам 2021 года средняя ставка по ипотеке может превысить 8 процентов, заявил член правительства, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, передает РИА Новости.

«Ставки растут. Возможно, в этом году средняя ставка перейдет за 8 процентов», — предупредил глава Минстроя. Комментируя динамику стоимости ипотеки, министр отметил, что работа по обеспечению жильем льготных категорий граждан будет продолжена.

Он также заявил, что рост цен на жилье пока не влияет на его востребованность, уровень спроса на жилую недвижимость выше, чем уровень предложения.

Национальным проектом «Жилье и городская среда» предусмотрено снижение средней ставки по ипотеке до 8 процентов к 2024 году. Согласно паспорту нацпроекта, в 2019-м средняя ставка по ипотеке должна была составить 8,9 процента, в 2021-м — 8,5 процента, к 2024-му — 7,9 процента.