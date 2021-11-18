Названо лучшее время года для покупки квартиры в России

На вторичном рынке жилья самым лучшим временем для покупки квартиры считается лето — с середины июня до середины августа, сообщил агентству «Прайм» эксперт по недвижимости Алексей Кричевский.

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По словам специалиста, в этот период обычно резко снижается деловая активность, так как многие россияне уходят в отпуск и уезжают отдыхать. В результате сокращается спрос на недвижимость, и продавцы охотнее идут на уступки. Покупатель летом может рассчитывать на скидку в размере пяти процентов, указал Кричевский.

Если речь идет о рынке новостроек, то, по мнению эксперта, лучше всего покупать квартиру в конце кварталов, полугодий и года. Как правило, в указанные временные отрезки у застройщиков «горят» планы продаж, и они улучшают условия для клиентов. Кричевский назвал и пики продаж жилья — это март-апрель и сентябрь-октябрь, а также предновогодний период.

В 2021 году идеальный момент для продажи жилья был летом, отметил специалист. «Сейчас же продавцам приходится идти на уступки независимо от деловой активности и периода времени — спрос сокращается фактически с каждым днем», — заключил он.

Ранее аналитик Олег Репченко предупредил, что Россия рискует вновь столкнуться с проблемой чрезмерного роста цен на жилье, если власти пойдут по пути дополнительного субсидирования ипотеки в депрессивных регионах. Решать жилищную проблему в стране нужно не через бесконечное субсидирование ипотечного рынка, а с помощью структурных реформ, подчеркнул эксперт.