Россиянам назвали сроки снижения цен на жилье

Риелтор Боровиков: цены на недвижимость в России продолжат расти до 2023 года

Цены на жилую недвижимость в России будут расти до 2023 года, заявил URA.RU риелтор Павел Боровиков. Он назвал срок возможного начала снижения стоимости квартир — это 2023 год.

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По словам эксперта, в обозримом будущем цены на жилье все равно продолжат увеличиваться. «В краткосрочных моментах спад возможен, цена не может расти линейно, — пояснил Боровиков. — По моим ощущениям, следующий год не должен быть годом сильного роста. Циклы падения цен идут условными четырехлетками. То есть в 2023 году теоретически мы сможем увидеть снижение».

Риелтор полагает, что сокращению стоимости жилья будут способствовать падение доходов россиян и увеличение объемов предложения недвижимости. Рост в свою очередь обеспечат высокая себестоимость строительства и инфляция.

Гендиректор Российской гильдии риелторов Константин Барсуков тем временем сообщил, что динамика роста цен на жилье «однозначно замедлится». Скидки на квартиры некоторые застройщики предлагают уже сейчас, отметил он.

Ранее аналитик Олег Репченко предупредил, что Россия рискует вновь столкнуться с проблемой чрезмерного роста цен на жилье, если власти пойдут по пути дополнительного субсидирования ипотеки в депрессивных регионах. Решать жилищную проблему в стране нужно не через бесконечное субсидирование ипотечного рынка, а с помощью структурных реформ, подчеркнул эксперт.