Бывшие депутаты Госдумы отказались съезжать из служебного жилья

В Совете Государственной Думы России подсчитали, сколько иногородних депутатов VII созыва отказались в срок покинуть служебное жилье. Выяснилось, что девять бывших парламентариев до сих пор не освободили предоставленные им квартиры. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники из Госдумы.

Собеседники «Ведомостей» отметили, что депутаты остались в служебных домах по неуважительным причинам, поэтому есть вероятность, что в ближайшее время они оттуда съедут. Кроме того, по данным источников, 17 квартир переизбравшихся в VIII созыв парламентариев занимают не они сами, а родственники или помощники с их семьями.

«Понятно, что депутату при переезде из другого региона нужно понимать, куда устраивать семью, но все же прежде всего закон обеспечивает жильем самого депутата, его супругу [или супруга] и несовершеннолетних детей, а не других родственников и помощников», — считает источник «Ведомостей».

О необходимости срочно освободить жилье заявил 15 ноября глава Госдумы Вячеслав Володин — он призвал лидеров партий повлиять на бывших депутатов и решить вопрос с квартирами, которые не используются лично членами нижней палаты парламента. Володин раздал руководителям фракций список лиц, которые не выехали из служебного жилья или предоставляют его посторонним, но публично имен «нарушителей» не назвал. Источники «Ведомостей» отметили, что девять не съехавших из квартир депутатов — представители «Единой России» и ЛДПР.

В конце октября на Совете Госдумы Володин попросил иногородних депутатов предыдущего созыва оперативно освободить служебное жилье, а руководителей партий — проследить, чтобы они успели это сделать вовремя. Квартиры парламентариям предоставляются до окончания срока полномочий, который завершился 12 октября — с началом работы палаты VIII созыва. По закону депутатам дают еще месяц, чтобы освободить жилье — покинуть объекты они должны были вечером 11 ноября.