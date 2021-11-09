Депутат описал свой кабинет в Госдуме словами «разруха, ничего нет»

Депутат от КПРФ Матвеев пожаловался на неготовность кабинета для работы в Госдуме

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев проник в выделенный ему кабинет в здании Госдумы и пожаловался на его полную неготовность. Соответствующей видеозаписью он поделился на своей странице в Twitter.

По словам Матвеева, помещение полностью пустует — в нем нет никакой мебели и техники. На кадрах, которыми он поделился в сети, видны лишь голые стены, пол и окна с жалюзи.

Автор ролика заметил, что предыдущий депутат, работавший в том же кабинете, сделал в комнате богатый ремонт, однако впоследствии все ликвидировал, вырвав даже подоконник и настенные панели. «Ни фига нету. С корнем все вырвано. Разруха, ничего нет», — описал Матвеев.

8 ноября бывший мэр Якутска и депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева продемонстрировала условия, в которых ей предстоит работать в ближайшие годы. Она заметила, что помещение хоть и старое, но светлое и удобное, а мебель досталась от предшественников, однако все в хорошем состоянии.