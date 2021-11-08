Депутат от «Новых людей» рассказала о старой мебели в Госдуме

Бывший мэр Якутска и депутат Государственной Думы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева продемонстрировала условия, в которых ей предстоит работать в ближайшие годы. Парламентарий показала кабинет на видео в своем Instagram.

По словам Авксентьевой, помещение хоть и старое, но светлое и удобное. «Мебель досталась от предшественников, но все в хорошем состоянии. Как вы знаете, я непритязательна, но что для меня действительно важно — это видеть в окно хотя бы кусочек неба. И отсюда я его вижу», — рассказала депутат Госдумы в публикации в соцсети.

Бывшая глава Якутска посчитала расположение кабинета милым — окно находится прямо между государственным гербом и надписью: «Государственная Дума». «Мама увидела в этом добрый знак и сочла, что я теперь под защитой и покровительством двуглавого. Ну а я теперь считаю себя физической охраной нашего главного символа», — поделилась депутат. Компьютер с доступом к почте Авксентьевой еще не дали — оперативно отвечать на рабочие письма она пока не может. Однако местный буфет уже работает, и в следующих публикациях парламентарий пообещала рассказать о нем подробнее.

В конце сентября партия «Новые люди» прошла в Государственную Думу и стала пятой фракцией в составе нижней палаты парламента. Депутатами от новой думской партии избрали лидера «Новых людей» Алексея Нечаева и бывшего мэра Якутска Сардану Авксентьеву.