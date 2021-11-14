Поклонская ответила на обвинения в приватизации квартиры за 53 миллиона рублей

Чрезвычайный и полномочный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская ответила на обвинении в приватизации государственного жилья стоимостью 53 миллиона рублей. Соответсвующий пост она опубликовала в личном Telegram-канале.

По ее словам, публикация сведений о расположении недвижимости ставит под угрозу ее жизнь и жизнь ее близких. «Какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому — в том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня. А таких было и есть много — они обижены моей работой, потому что по совести всегда ее выполняла, рисковала и не боялась угроз», — написала Поклонская.

Таким образом она отреагировала на расследование издания «Важные истории» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), в котором назван точный адрес предполагаемой квартиры.

Ранее в ноябре Поклонская ответила на угрозы Киева о ее возможной экстрадиции из африканской страны. Бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма выразила сожаление, что генпрокурору и главе МИД Украины больше нечем заняться, кроме как планировать преступление против России.

13 октября президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде — государстве в Западной Африке, расположенном на островах Зеленого Мыса.